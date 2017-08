Alors que le gardien des Panthères du Gabon, Didier Ovono qui a pris sa retraite internationale est attendu pour porter la tunique de Paris FC en Ligue2 Française et Mario Lemina prend finalement la direction de Southampton en Angleterre, le défenseur d’Udinese, Musavu King quant à lui vient d’être prêté au FC St-Gall, (Ndlr : un club de première division Suisse).

Le Mercato de l’été n’a pas fini de faire bouger les lignes de la tanière des Panthères du Gabon. Quelques temps après son retour à Udinese son club de série A italienne, Yrondu Musavu King vient une fois de plus d’être prêté à Toulouse au FC St Gall en D1 Suisse. Libre de tout contrat, l’ancien gardien d’Ostende Didier Ovono évoluera désormais, selon la presse française, à Paris FC en L2, pendant que son compatriote Mario Lemina pourtant annoncé à Valence et à Stock City prend finalement le chemin de Southampton.

En quête de plus de temps de jeu, que Musavu King (25 ans) qui revient d’un prêt à Toulouse a accepté d’aller à Saint-Gall pour une durée d’un an. Ancien joueur de Caen, Musavu King a aussi été prêté à Lorient et Grenade en Espagne.

Didier Ovono Ebang sociétaire de Paris FC

Ancien gardien du Mans et Sochaux, Didier Ovono Ebang qui vient de quitter Ostende en Ligue 1 Belge va cette fois ci poser ses valises du côté de Paris FC en D2 Française. Selon le quotidien français le Parisien, Didier Ovono âgé de 34 ans est attendu pour être la doublure de Vincent Demarconnay qui cumule 9 années dans ce club.

Mario Lemina finalement à Southampton !



L’international gabonais qui n’aura joué que 29 matchs pendant deux ans avec la Juventus de Turin est au point de prononcer le divorce avec le champion en titre d’Italie. Attendu du côté de Valence en Espagne et de Stock City en Angleterre, Mario Lemina est plus proche de Southampton que jamais. Les médias Sky Italia et RMC ont évoqué un transfert bouclé hier lundi 8 août courant avec la visite médicale estimé à 18 millions d’euros hors bonus.