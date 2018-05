Football/Transfert : Mario Lemina ne compte pas quitter Southampton !

Cité parmi les joueurs très courtisés en Premier League ces derniers temps, l’international gabonais, Mario Lemina a mis un terme aux différentes spéculations et allégations. Il vient de déclarer que son départ de Southampton n’est pas, du moins pour le moment, à l’ordre du jour.

Fin des rumeurs persistantes ! Mario Lemina contrairement à ce qui est annoncé çà et là ne compte pas rallier Liverpool, Tottenham, Arsenal ou tout autre club anglais. En atteste sa récente sortie. Ce dernier vient de lever toute équivoque. Et pour cause, Mario Lemina a réaffirmé sa fidélité à son club, Southampton. L’ancien milieu de terrain de la Juventus dit se focaliser sur la fin de saison de son club qu’il compte aider jusqu’au bout. Objectif : éviter la relégation en Championship.

« Le club m’a tout donné pour être performant. Je dois lui rendre la pareille, de tout mon coeur, pour gagner les trois derniers matchs », a déclaré l’ancien marseillais, cité par le Daily Echo. « Après, tout le monde peut prendre la décision de rester ou partir, ce n’est pas mon problème. Mon seul problème est de gagner les derniers matchs et de sauver l’équipe, nous devons sauver le club, car il mérite de rester en Premier League » a-t-il conclu.

Bon à savoir : 18e au classement général avec un point de retard sur le club de Swansea, premier non-relégable, Southampton joue samedi 5 mai contre Everton. A cet effet, Mario Lemina compte donner le meilleur de lui-même afin de maximiser les chances de maintien de son équipe.