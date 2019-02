Football/Transfert : Malick Evouna rebondit au Portugal

Prêté à Konyaspor en Turquie, l’ancien attaquant gabonais du club chinois Tiajian Teda, Malick Evouna vient de s’engager pour deux ans et demi au CD Santa Clara, un club évoluant en première division portugaise. Après son passage à Konyaspor où il a joué l’Europa League avant de disparaitre des terrains, la saison passée, Malick Evouna ( 26 ans ) devra apporter sa percussion et son sens du but pour aider le club portugais, classé actuellement au 10eme rang de Liga NOS a figurer dans le top 5.

Meilleur buteur du WAC Casablanca et d’Al-Ahly, le produit du Centre Mberi Sportif (CMS) est très attendu par les dirigeants du club portugais qui l’ont recruté pour apporter un plus cette saison.