Football/Transfert : Gaétan Missi Mezu Kouakou file en Roumanie

En provenance de Paris FC en France, le jeune attaquant international gabonais, Gaétan Missi Mezu Kouakou a déposé ses valises au FC Dunarea, un club de deuxième division Roumaine, pour ainsi obtenir plus de temps de jeu. Gaétan Missi Mezu, (21 ans), a fait ses preuves en Ligue 2 Française sous les couleurs de Valenciennes avant de parapher le contrat d’une année renouvelable. Très fantomatique la saison dernière au Paris FC, la jeune Panthères compte donner un nouvel élan à sa carrière sous le maillot de Dunarea où les dirigeants lui ont promis un grand temps de jeu.

Les dirigeants de Dunarea qui ambitionnent monter en première division ont également annoncé l’arrivée du défenseur roumain Lonut Filip , ancien sociétaire de Messina, les milieux de terrain Valentin Munteanu et Andre Mesquita (19 ans), ex joueur d’Aliaça de Gandra au Portugal. Gaétan Missi Mezu évoluera pour la première fois dans un championnat autre que celui de la D2 française et sera présenté officiellement le vendredi 8 septembre 2017.