Football/Transfert : Éric Mouloungui signe à Béziers en France

Ancien homme fort de Strasbourg et l’OGC Nice en Ligue 1 Française, l’attaquant gabonais Éric Mouloungui qui n’avait pas de clubs depuis plus de deux ans s’est officiellement engagé avec Béziers en National. Une nouvelle qui réjouit ses fans qui avaient du mal à le localiser. En effet, « Moul », comme l’appellent ses proches a après Simon Banza de Lens, signé à Béziers (National) ce début de semaine. Il va ainsi renforcer l’attaque de cette formation qui ambitionne de monter en division supérieure au terme de l’actuelle saison.

Bien connu en France, Éric Mouloungui, du haut de ses 32 ans et ancien sociétaire de Strasbourg et Nice, qui comptabilise 178 matches en Ligue 1 et 24 buts fera partie du doublé de l’attaque de la Béziers, composée par le Brésilien Alcides de Souza Faria Junior, (connu au Brésil sous le nom de Cidinho âgé de 23 ans et international U20 en provenance de Botafogo).