C’est autour du football que plusieurs jeunes des catégories inférieures des différentes associations sportives de la Ligue de l’Estuaire ont célébré la fête de la nativité, les 23 et 24 décembre dernier au stade d’Avorbam, situé au Nord de Libreville, dans le cadre du « Tournoi Noel Foot des Apprenants ». Les joueurs du CMS, le club de Bosco Alaba Fall, par ailleurs parrain de la compétition, se sont distingués en remportant deux finales sur les trois disputées en minime, cadet et Benjamins.

C’est donc en présence du président de la Ligue Nationale de Football (LINAF) Brice Mbika Ndjambou, le Président d’Adouma FC Landry Ndong Nguema, également vice-président de l’Association des clubs de D1 et D2 et l’ancienne gloire du football gabonais, François Amegasse que le Tournoi s’est déroulé sur deux jours.

En minime, le CMS a remporté la finale en battant le CF Béssieux sur la marque de (1-0), grâce à son capitaine, Aboubacar Diallo. « On a gagné grâce à l’esprit d’équipe en application aux consignes du coach qui nous a dit aussi de nous appuyer sur le collectif » , a-t-il déclaré. Chez les cadets où le volume de jeu a été d’une intensité très supérieure, le CMS qui a peiné à rentrer dans le match face à Talent d’Or a fait la différence avec une victoire (2-0), grâce au réalisme de Loic Orokondo et Jonathan Nze. La formation de Malachie a damé le pion à tous ses adversaires avant de battre en finale ses homologues Benjamins de Talent d’Or sur un but signé Cédric Nzamba. « Je suis satisfais pour cette première expérience. C’est une bonne chose d’avoir initié une telle compétition en cette période. Ca été aussi important de jeter un regard sur la formation », a dit Bosco Alaba Fall qui n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction face aux deux titres remportés par ses poulains du CMS.

Selon l’invité d’honneur, François Amegasse qui a été agréablement surpris par la qualité technique des joueurs, ce genre d’initiatives axées sur la formation de base du football gabonais doit être encouragée. Pour la clôture de la cérémonie Bosco Alaba Fall a offert quatre ballons, des filets et des lots de chasubles. Pour les ateliers de jonglages pieds et tête minime, cadet, Yannick Ondo de Béssieux, Letamba du CMS et Brayane Mbadinga de Talent d’Or ont été déclarés vainqueurs. Pour les penaltys minimes et cadets Richard Nguema de Malachie et Bounguende de Talent d’Or ont eux raison de tous leurs adversaires. Prince Minko du CMS a été élu meilleur gardien des cadets alors que son coéquipier Moussa a lui été élu meilleur tireur de coup franc.