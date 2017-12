Le Centre Mberi Sportif (CMS), un club de première division gabonaise de football, organise un tournoi dénommé « Noel Foot des Apprenants », ouvert à tous les autres clubs de catégorie inférieure. Lequel tournoi est parrainé par son président Bosco Alaba Fall, et se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 décembre courant.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue hier jeudi 21 décembre courant que le Centre Mberi Sportif (CMS) a annoncé, l’organisation d’un tournoi dénommé « Noel Foot des Apprenants » qui opposera les joueurs des catégories benjamins, minimes, du samedi 23 au dimanche 24 décembre prochain au stade d’Avorbam. « J’ai tenu à organiser ce tournoi non pas que pour la nativité du Christ, mais pour la passion que nous avons du football », a déclaré Bosco Alaba Fall tout en précisant que cette compétition permettra également de détecter voire de recruter des jeunes perles sans club.

Pour Esaie Sangou, président du comité d’organisation le tournoi « Noel Foot des Apprenants », a pour objectif de créer une activité saine. D’après lui le tournoi permettra d’occuper les jeunes pendant les fêtes de Noel où beaucoup s’adonnent à des activités malsaines. Chez les Benjamins (âgés de 9, 10 et 11 ans), six équipes s’affronteront dans deux poules différentes. Les deux premiers de chaque poule s’affronteront en finale. En minime, dix équipes de Libreville, Owendo et Akanda s’affronteront aussi dans deux poules différentes.

D’après le président du comité d’organisation, la première journée sera concentrée entièrement aux ateliers dédiée à l’apprentissage des fondamentaux du football (Ndlr : Jonglage, tirage des coups francs, penalty, dribble etc.). La journée du dimanche 24 décembre 2017 sera exclusivement dédiée à l’organisation des rencontres. Dans le tournoi, chaque équipe recevra un trophée et pas uniquement les championnes.