L’engouement était palpable hier, mercredi 18 juillet courant au stade de Nzeng-Ayong. Le stade ouvert au public à l’occasion de la deuxième édition du tournoi inter-arrondissement « Le Klash », a refusé du monde. Ainsi, les hostilités ont débuté aux alentours de 12h par la prestation d’artistes tels que A2T, l’auteur du son officiel de la compétition, le Groupe BGMFK, Manitou et sa troupe, le groupe de danse Drew Crew et le freestyleur Igor Massandé. Mais il aura fallu attendre 13 heures pour le coup d’envoi de la compétition donné par Lucie Manon SG1 de la FEGAFOOT avec l’affiche, Mvah AC du 1er arrondissement d’Akanda- Olympique du PK5 de Libreville.

Promettant une défaite à son adversaire du jour, le coach Lazard Nkoulou de Mvah AC a vu ses joueurs prendre d’entrée le dessus avec à un but signé Christ Bibang (12e,1-0 ) . Très vif en milieu de terrain et en attaque les Akandais ont inscrit leur deuxième but synonyme de victoire par Sterny Moussehou. L’équipe du PK5 a réduit l’écart par Lionel Mangueda. En deuxième heure, Ngando FC, une autre équipe d’Akanda était face à Ball FC du 4e arrondissement de Libreville. Stevy Massiembou a inscrit le premier but de Ngando (21e) . Avant la pause Aristide Mengome a permis à Ball FC d’égaliser. Très animée avec des actions offensives de part et d’autres la rencontre a basculé en faveur de Ball FC sur une réalisation d’Horny Mabako (72e ,2-1) . Mengome Aristide a été élu meilleur joueur du match.

LE KLASH, un évènement fédérateur

LE KLASH, est une compétition sportive à vocation sociale destinée à « détecter des jeunes talents ». La compétition est destinée aux jeunes garçons âgés entre 15 à 20 ans, répartis sur 10 arrondissements, (Ndlr : de Libreville, Owendo et Akanda). Durant le tournoi courant jusqu’au 12 août prochain, 16 équipes s’affronteront pour espérer remporter le trophée du vainqueur et une enveloppe de 1.000.000 francs CFA.

Plus qu’un simple évènement, Le Klash est avant tout un lieu de loisir et de rassemblement. « Nous espérons offrir aux jeunes, une plateforme d’activité de loisir où ils pourront exprimer leur talent, sous le regards des professionnels du monde du sport notamment du football », souligne le Haut-commissaire de la compétition, Pissa-Tchambo Pierre Wilfrid.