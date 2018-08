Football/Tournoi Klash : Les demi-finalistes sont connus !

Les matchs des quarts de finale du Tournoi de football dénommé le Klash disputé ce week-end au stade de l’INJS de Libreville et au stade annexe d’Angondjé ont rendu le verdict final. Les deux équipes d’Akanda Mvah AC, Sino FC et deux autres du 5e arrondissement de Libreville Jeunesse Sportive de Bissegue et Académie Sport du 5e qui ont composté leur ticket pour le dernier carré de la compétition

Pour se qualifier en demie finale Mvah AC du 1er arrondissement d’Akanda a battu en quart Renaissance du 6e arrondissement de Libreville (3-2). Les buteurs de Mvah Fabrice Abessolo, Staye Moimbaka et Othni Nzamba et côté Renaissance, Mamadou Traoré double buteur. Vainqueur sur la marque de (1-0) contre Akournam d’Owendo en quart sur un but d’Ange Mbogo dossard 7 à la 49e minute, Sino FC du 2e arrondissement d’Akanda accompagnera son homologue Mvah AC en demi-finale.

Jeunesse Sportive de Bissegué, 5e arrondissement de Libreville a disposé de l’Olympique du PK5, équipe du 3e arrondissement (2-1) grâce à Joseph Nzigou et Olivier Matoka. Lionel Mangueda dossard 7 a marqué l’unique but de l’équipe du PK5.

Demi-finale du Klash édition 2018

En demi-finale, Mvah AC du premier arrondissement d’Akanda sera face à Académie Sport du 5e arrondissement de Libreville qui a réussi à éliminer l’Association Sportive du 2e arrondissement de Libreville avec un but inscrit dans les prolongations par Kerel Mangoumba, alors que Sino FC affrontera Académie Sport du 5e arrondissement de Libreville mercredi à l’INJS à partir de 13h .