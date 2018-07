Grâce à leur victoire sur la marque (3-1) contre Ngando FC du 1er arrondissement d’Akanda FC, hier au stade de Nzeng-Ayong, les joueurs de l’Olympique du PK5 ont relancé leur chance de qualification comptant pour le tour suivant, et ce, après la défaite concédée à l’ouverture face à Mvah FC. La bande à Nzambé Yvan entrainée par Obame Angoué qui avait à cœur de prendre trois points lors de leur 2e sortie n’a pas attendu longtemps pour punir son homologue de Ngando. Très à l’aise en milieu de terrain, le jeune Ousmane Tounkara de l’Olympique du PK5 a ouvert la marque à la 9e minute au grand bonheur des supporters venus nombreux au stade de Nzeng-Ayong.

Les joueurs du PK5 qui réussiront à faire reculer le bloc défensif de la deuxième équipe d’Akanda, grâce à leurs nombreux assauts offensifs vont porter le score à (2-0) juste avant la pause (45e, 2-0) par Lionnel Maguenda, dossard 7. Techniquement et tactiquement au dessus de leurs adversaires, les sociétaires d’Olympique du PK5 corsent l’addition à la 74e minute par Tychique Poutoukou (dossard 11). La réduction du score par Ngando FC est intervenue à la 85e minute par Stevy Massiembou (dossard 10).

Un résultat qui élimine de la course Ngando FC cumulant deux défaites d’affilées et qui relance Olympique du PK5 qui jouera son 3e et dernier match de poule contre Ball FC le 29 juillet prochain. Bien avant Mvah d’Akanda a étrillé Ball FC sur le score de (5-1), avec un très bon Staye Moimbaka, (Ndlr : élu homme du match au même titre qu’Ousmane Tounkara d’Olympique du PK5 buteur devant Ngando).