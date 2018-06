Initiateur du projet Action Solidarité 2.0, (Ndlr : qui a pour but l’ouverture d’une salle multimédia dans la ville d’Oyem, parrainée par son ancien coéquipier des Panthères du Gabon, Malick Evouna), l’ancien international Rémy Ebanega s’est confié à la rédaction de Gaboneco.com pour faire le bilan de l’événement. Sa satisfaction réside dans le fait d’avoir réussi à mobiliser les artistes, chanteurs, animateurs, sportifs, comédiens etc ; autour de sa cause.

Gaboneco (Ge) : Vous avez organisé le tournoi dénommé « Action solidarité » et d’autre actions connexes, quel bilan dressez-vous ?



Rémy Ebanega : Je ne peux qu’être satisfait. Mon premier point positif est d’avoir réussi à mobiliser les artistes, chanteurs, animateurs, sportifs, comédiens et bien d’autres autour d’un projet. L’autre point positif est d’avoir réussi à passer de l’étape de conception d’un projet à sa réalisation. Le tournoi de foot, le concert de bienfaisance et le dîner gala ont été une réussite. Le défi aussi était de sensibiliser les gens sur l’importance et la nécessité de poser des actions comme la notre … Il reste pour l’étape d’Oyem deux phases : à savoir l’achat du matériel et l’obtention du local. La dernière phase étant l’inauguration et la gestion quotidienne de cette salle.

Vous évoquiez au départ la somme de 11 millions pour équiper la salle multimédia, l’objectif a-t-il été atteint ?



Financièrement nous n’avons pas atteint l’objectif. Ce qui se justifie par les dépenses liées à l’organisation des différents événements. Toutefois, il faut souligner que des partenaires nous ont accompagnés. A cela s’ajoute le fait que d’autres vont contribuer en offrant des ordinateurs et autres équipements pour la salle multimédia… Nous avons rendez-vous, aujourd’hui mercredi avec le maire de la ville d’Oyem pour décider de l’emplacement du local. Après nous allons acheter le matériel avec les fonds que nous aurons recueilli.

A quand l’inauguration de la salle multimédia d’Oyem ?



L’inauguration de la salle se fera la semaine précédant la rentrée scolaire. Cela laisse aussi le temps de tomber d’accord avec les chefs d’établissements sur le mode de gestion de cette salle.