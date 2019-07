Ancien joueur d’Itancourt, le jeune Teddy Averlant (19 ans), fils de Dominique Beyeme originaire du village Bindoumessang à 8 km de Bitam et de Rachel Averlant de la famille du champion de France de boxe Tony Averlant, s’est engagé avec Sedan pour une durée d’un an dans le but d’apporter une plus value au secteur offensif de ce club.

Joueur polyvalent qui a rejoint les Sangliers, chers à l’ancien Lion Indomptable du Cameroun Pius Ndiefi, Teddy Averlant a été recruté pour apporter sa percussion, sa vitesse, sa technique et sa hargne. Une mission qu’il compte bien remplir sachant bien qu’il a là une occasion de montrer de quoi il est capable à un niveau supérieur.

Ancien pensionnaire de Gauchy, Olympique Saint-Quentin, Aulnoye Aymeries et dernièrement Itancourt , Teddy Averlant , issu de la famille Ollo et petit-fils du Pasteur Andami au nord du Gabon a aussi fait un bref passage à Stoke City en Angleterre en janvier de l’année en cours .

Avant-centre de formation avec une moyenne de 10 buts marqués chaque année, Teddy Averlant joue aussi bien au poste d’ailier que de latéral droit quand le besoin se fait ressentir.

Teddy Averlant est né dans une famille sportive. Rachel Averlant sa mère est une sportive confirmée, championne de Picardie de lancer de marteau, son père Dominique Beyeme, ancien pratiquant gabonais de full contact et de boxe a fait ses débuts avec le boxeur gabonais Taylor Mabika . Ses frères et sœurs s’illustrent également dans le monde sportif notamment sa petite sœur championne de Picardie de judo en U13. Des conditions et un environnement adéquats pour réussir dans le milieu du sport comme Pierre Emerick Aubameyang, une de ses sources d’inspiration dans le football et Mario Lemina qu’il admire également.