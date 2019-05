Football/ Southampton : Le retour de Mario Lemina

L’international milieu de terrain gabonais Mario Lemina a déclaré : « Il a été difficile pour moi de revenir dans l’équipe ». Ce dernier de rajouter « C’était mes 75 premières minutes et je suis vraiment heureux de jouer aussi longtemps malgré le résultat. Je vais de mieux en mieux et j’espère pouvoir disputer le prochain match également. Hasenhuttl me fait confiance comme il se fie à tous les autres joueurs. Il m’a permis de jouer le dernier match et m’a donné le temps de me mettre en forme ». Toutefois Pierre-Emile Hojbjerg, James Ward-Prowse et Oriol Romeu se sont imposés au milieu du terrain depuis 5 mois, Mario Lemina devra donc redoubler d’efforts pour retrouver un statut de titulaire dans cette équipe de Southampton. Malgré la défaite de samedi, Lemina a expliqué qu’il serait difficile de juger les joueurs de façon trop dure du fait de leur manque de temps de jeu.

« Cela va changer quelque chose parce que les liens ne sont pas là, mais nous étions contents d’avoir quelques minutes. Le manager a essayé de changer un peu et de donner quelques minutes à des joueurs comme moi. Il y a eu beaucoup de changements, car les premiers XI étaient fatigués et nous sommes déjà en sécurité.

Nous avons essayé de donner tout ce qui est l’essentiel ». Bien que leur dernier match à l’extérieur s’est soldé par une défaite, Lemina est optimiste quant à ce que les Saints peuvent accomplir sous la direction de Hasenhuttl la saison prochaine. « Avec ce manager, nous pouvons croire en beaucoup de choses. Je pense que nous allons grandir à nouveau parce que la défaite contre West Ham n’est pas ce que nous sommes. Nous allons grandir l’année prochaine », a-t-il conclu.