Football/Procès : Axel Meye Me Ndong traine son club en justice

Victime d’un vol de deux millions de francs Cfa lors du dernier regroupement des Panthères à Franceville, Axel Meye Me Ndong est une fois de plus sujet à des difficultés financières, mais cette fois en club. L’ancien joueur d’Akanda FC et son conseil qui ont porté plainte à Manisaspor pour 5 mois de salaires impayés ont obtenu auprès de la fédération turque de football un délai très court pour que le problème soit réglé au plus tard ce vendredi 5 janvier.

Pourtant auteur d’un très bon début de saison avec Manisaspor Axel Meye n’a pas perçu ses émoluments cumulés depuis cinq mois en raison des problèmes de trésorerie du club. Selon la fédération turque de football, si Manisaspor ne s’acquitte pas de cette dette au soir du vendredi 5 janvier courant, Axel Meye Me Ndong auteur de 5 buts en 16 matchs aura le droit de signer librement un autre contrat dans n’importe quel club de son choix.