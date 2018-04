Football/Premier League : Aubameyang buteur contre Southampton

C’est avec peine qu’Arsenal, le club de Pierre Emerick Aubameyang a battu Southampton de Mario Lemina, absent. Cette victoire dont les artisans ont été Danny Welbeck, auteur d’un doublé (38e et 81e) et Pierre Emerick Aubameyang (28e) permet à Arsenal de revenir à deux points de Chelsea, 5e au classement général. Après ce match, Arsenal a confirmé sa bonne forme du moment (six victoires consécutives depuis un mois, avec trois buts en moyenne par match).

Devant 40 000 spectateurs aux Emirates Stadium Arsenal a été surpris à la 17e minute par un but de Shane Long avant d’égaliser rapidement par Pierre-Emerick Aubameyang (28e), puis prendre l’avantage grâce à Danny Welbeck (38e).

Instable défensivement au sortir des vestiaires, la formation d’Arsène Wenger a encaissé le but égalisateur de Southampton signé Charlie Austin (73e). Welbeck passeur sur le but de Pierre Emerick Aubameyang et buteur en première période a marqué le but victorieux d’Arsenal (81e).