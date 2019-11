Football : Pierre Aubameyang, nouveau manager général des Panthères !

Resté vacant depuis plus d’un an après le départ de Daniel Cousin qui avait été promu coach national, le poste de manager général des Panthères du Gabon est désormais pourvu. Pierre François Aubameyang dit Aubame Yaya vient d’être nommé à ce poste pour compléter le staff technique de l’équipe nationale patronnée par le français Patrice Neveu.

Ancien coach des Panthères A’ et ancienne gloire du football gabonais, Pierre Aubameyang a été nommé au poste de Manager général des Panthères A, en pleine mutation avec l’arrivée à sa tête du technicien français Patrice Neveu. Considéré comme l’élément moteur des performances de son fils Pierre Emerick Aubameyang, Aubame Yaya sera plus proche du meilleur buteur d’Arsenal en étant membre du staff technique des Panthères.

Son expérience et sa personnalité portera certainement un plus au mangement de Patrice Neveu, très concentré à affronter la RDC et l’Angola les 14 et 17 novembre prochain au stade de Martyrs de Kinshasa et au stade Rénovation de Franceville.

Le staff technique complet des Panthères :

Sélectionneur national : Patrice Neveu

Sélectionneur adjoint : Anicet Yala

Directeur Technique National (DTN) : Raphaël Nicodème Nzamba Nzamba

Manager général : Pierre Aubameyang

Préparateur physique : Cyril Plouzennec

Entraineur des gardiens de buts : Yannick Quesnel

Intendant général : Serge Ahmed Mombo

Médecin : Jean Marie Angoué M’ba

Kinésithérapeute : Fréderic Tambute

Ostéopathe : Didier Goudenege

Infirmier : Christian Moussavou

Représentant FEGAFOOT : Fabrice Do Marcolino

Chargé de la sécurité : Mohamed Sidi Sylla

Chargé du matériel : Charles Ongneguet

Officier média : Pablo Moussodji Ngoma

Reporter photographe et vidéo : Aristide Moussavou