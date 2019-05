Sélectionneur réputé en Afrique, Patrice Neveu, entraineur d’origine française, âgé de 65 ans, pourrait être le futur coach des panthères du Gabon alors que l’équipe avait été dissoute et le coach Daniel Cousin limogé après leur débâcle au Burundi dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2019 en mars dernier.

La nouvelle qui fait grand bruit n’est encore qu’une rumeur. Qu’il s’agisse du ministère des sports ou de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), les deux institutions chargées de gérer le sport au Gabon, aucune d’elle n’a encore confirmé cette possibilité. Et pourtant, selon certaines indiscrétions, ce serait bel et bien Patrice Neveu, sélectionneur réputé en Afrique pour avoir coaché des équipes comme celles de la Guinée Conakry, de la Mauritanie ou de la République Démocratique du Congo (RDC) qui pourrait être le futur sélectionneur national.

Possible remplaçant du gabonais Daniel Cousin, viré de la sélection nationale pour avoir manqué de qualifier l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dont la compétition s’ouvre en juin prochain en Egypte. Patrice Neveu aura donc la lourde tâche de revigorer une équipe nationale de football qui, depuis plusieurs années enchaîne des échecs dans la plus grande compétition africaine de football : la Can. Mais pour l’heure, cette possibilité reste à confirmer par les autorités nationales.