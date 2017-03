Football : Partenariat entre la FEGAFOOT et la FRMF

En dépit des problèmes de management et de développement du football depuis son accession à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Pierre Alain Mounguengui a signé un accord de partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football lundi 6 mars courant. Objectif : apporter un souffle nouveau à son organisation.

Malgré les nombreuses éliminations des équipes nationales et autre prestations jugées minables dans plusieurs catégories du football gabonais depuis son accession à la présidence de la FEGAFOOT, Pierre Alain Mounguengui vient de signer à Rabat un accord de partenariat avec son homologue Faouzi Lakjaa de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Pour la Fédération Gabonaise de Football, cette coopération permettra le partage d’expériences entre les deux associations et par la même occasion contribuer au développement de la discipline, l’arbitrage et la formation des cadres. Autre point contenu dans le nouveau partenariat conclu par la FEGAFOOT, l’organisation des matchs amicaux entre les Panthères et les Lions de l’Atlas en petite catégorie comme en dame.