Football/Panthères A : Blaise Baillet intéressé par la sélection nationale !

N’ayant pas un véritable service de détection des joueurs d’origines gabonaises évoluant partout dans le monde, particulièrement en Europe, la Fédération Gabonaise de Football a l’occasion de découvrir sur nos colonnes le jeune Belge d’origine Congolaise et Gabonaise, Blaise Baillet. Ce dernier dit être ouvert à toute sollicitation des Panthères du Gabon.Blaise Baillet, 18 ans, est un footballeur professionnel évoluant au poste de latéral droit et appartient au noyau dur de l’Excelcior Virton, aux côtés des joueurs comme Thomas Quentin, Protin Glenn, Yebdri Samir ou Gengler Gauthier.

Sollicité déjà par son deuxième pays d’origine, la RDC en catégorie U17, Blaise Baillet est présenté comme un défenseur rigoureux et technique. Via un message audio diffusé par l’agent de joueur, Oyabi Hamza, on découvre que Blaise Baillet est le petit fils de Mme Anita Mbori épouse Chefneux. De quoi faciliter l’obtention de la nationalité gabonaise !