Football/Nyangou Académie Club : Les formateurs en séminaire de recyclage !

Pour offrir aux formateurs des outils supplémentaires dans la pratique quotidienne de leur métier d’éducateur, le centre de formation Nyangou Académie Club vient d’organiser un séminaire de recyclage dans les locaux du lycée technique de Libreville. Sous la direction de Raphael Nzamba Nzamba, expert CAF/FIFA, et par ailleurs directeur sportif de Nyangou Académie Club, une vingtaine de formateurs en provenance de Mouila, Tchibanga, Makokou, Oyem et l’Estuaire ont été édifiés sur la maîtrise de certaines caractéristiques liées aux catégories des jeunes, les capacités de ces derniers et les différents types d’exercices à leur administrer en tenant bien évidemment compte d’un certain nombre de dispositions d’apprentissage.

« C’est une bonne chose de bénéficier de ce genre de formation. Moi je suis propriétaire d’un centre, mais je suis venu aussi pour montrer qu’entre formateur on collabore pour l’avancement du football des petites catégories. Vivement que cela soit répétitif, car franchement on a beaucoup appris », a déclaré l’ancien international gabonais Ndong Parfait. Conscient que les enfants aiment bien le jeu avec ballon sans trop d’efforts physiques, le formateur Raphael Nzamba Nzamba a appelé ses interlocuteurs à adapter leur séance en fonction des catégories pour offrir à ces jeunes une meilleure adaptation de leurs capacités physiologiques. L’objectif étant de « permettre à l’apprenti de toucher plus souvent le ballon et apprendre à mieux le dompter », a-t-il fait savoir.

D’après Rigobert Nzamba, patron du Centre Nyangou Académie Club, ce 3e séminaire vient boucler la série prévue pour l’année. Rappelant que son centre, compte à ce jour 300 jeunes âgés de 5 à 23 ans, ambitionne d’offrir des meilleurs offres de formations aux pensionnaires et éducateurs, Rigobert Nzamba a remercié la FEGAFOOT qui lui a fait un don de matériel dernièrement. Pour Mouhamed Adamou, représentant de la cellule de Makokou dans la province de l’Ogooué Ivindo « cette formation vient à point nommé et s’est dit satisfait des enseignements reçus d’autant que cela participe à améliorer les capacités d’apprentissage auprès des jeunes ».