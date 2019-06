Football : Nyangou Académie Club lance les évaluations externes

Créé en décembre dernier, le Centre Nyangou Académie Club (NAC), présidé par Rigobert Nzamba, Coach des Panthères du Gabon juniors ne cesse de faire parler de lui. Après les évaluations internes de ses encadreurs et pensionnaires, place désormais à une compétition ouverte face à d’autres centres des Communes de Libreville, d’Owendo et d’Akanda depuis dimanche au stade Brottier.

Près de 300 enfants de différents centres de formation de Libreville, Akanda et Owendo s’affrontent depuis dimanche, et ce, jusqu’au 6 juillet prochain dans le cadre des évaluations externes organisées par Nyangou Académie Club (NAC). Les pensionnaires des centres CPF, Mav’Nour, Irumba, Malachie, Ballon d’Or, AS Val, International Football Club, les Prodiges, BODINGA et NAC des catégories U7 à 19 s’affrontent donc sous le regards de leurs encadreurs et parents comme cela a été le cas mercredi 26 juin 2019, à l’occasion de la 2e journée des évaluations externes .

Pour Rigobert Nzamba, ces évaluations, organisées par NAC, consistent d’une part à confronter les talents et d’autre part à impulser l’apprentissage des fondamentaux du football. « Ce n’est que du bonheur d’être ici moi, en qualité de parent de joueur. Je vois que mon fils est bien épanoui en jouant au football aux côtés de ses amis. Et j’ai découvert qu’il a vraiment évolué dans sa façon de jouer. Depuis samedi, il est tout excité de savoir qu’il prend part aux évaluations organisées par Nyangou Académie Club. Vivement que cela dure et que la Fédération Gabonaise de Football, dirigée par Pierre Alain Mounguengui accompagne ce projet de formation qui peut fairesortir plusieurs Aubameyang au Gabon » , a déclaré M.Ngoua.