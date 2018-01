Football/Nécrologie : La maladie emporte Régis Manon !

Le monde du football gabonais endeuillé au petit matin de cette nouvelle année 2018, (Ndlr : Hier lundi 1er Janvier). Cette fois la grande faucheuse vient de prendre Régis Manon. Un décès qui endeuille de nouveau le monde du ballon rond gabonais, après celui de l’ancien milieu de terrain international gabonais Guy Mbinah, le 26 octobre dernier. Une triste nouvelle confirmée par la Fédération Gabonaise de football (FEGAFOOT) qui a pondu un communiqué officiel annonçant le décès de Régis Manon.

Né le 22 octobre 1965, Régis Manon a évolué entre 1983 et 1990 à Tours FC en France avant de regagner le Gabon où il a porté les couleurs du Canon 105 de Libreville, de 1993 à 1996. Très rapide sur les flancs de l’attaque gabonaise, Régis Manon avait le don et la capacité de faire vibrer les gradins du stade Omnisport Omar Bongo.

Après sa carrière de footballeur international, Régis Manon a embrassé la carrière d’entraineur dans plusieurs clubs notamment FC Canon 105 et Akanda FC .