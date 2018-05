Football/National : Aaron Boupendza jugé trop individualiste à Pau !

Alors que David Vignes qui était à la tête de l’équipe de Pau disait qu’il n’y a aucune place pour les joueurs individualistes, le jeune international gabonais, Aaron Boupendza, ancien pensionnaire du CF Mounana semble briller avec le club, et ce, malgré son individualisme. « On a un garçon qui, dès qu’il est à vingt mètres du but adverse, ne voit personne. Aaron Boupendza a marqué des buts très importants, mais par excès d’individualisme, nous en a fait perdre quelques-uns », a déclaré l’ancien international français, Marius Trésor tout en reconnaissant le talent du concerné.

« Il a toutes les capacités pour devenir un grand joueur, mais ça passe par un travail sur soi », a-t-il ajouté. Pour rappel, Aaron Boupendza a inscrit près de 40% des buts de la formation de Pau en National, ( Ndlr : 3e division française ) à lui seul . Des performances qui font de lui un des joueurs les plus courtisés de son club et appréciés par plusieurs dirigeants parmi lesquels Gustavo Poyet qui souhaiterait le tester avec l’effectif de ligue 1 des Girondins.