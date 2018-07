Selon la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), seules dix équipes dont celle des Panthères Christ Roi de Mouila prendront part au tournoi de montée en D2 professionnelle à Lastourville et Koulamoutou dans la province de l’Ogooué Lolo du 24 au 30 juillet prochain. A en croire le communiqué de la FEGAFOOT, quatre équipes ne participeront pas à la montée en D2 en raison de l’absence de certains éléments dans leurs dossiers. Toutefois certains clubs ont jusqu’à demain jeudi pour compléter leurs dossiers.

Les équipes retenues sont les Panthères Christ Roi de Mouila, Club Sportive de Libreville (CSL) de Didier Ndong Ibrahim, Moanda Football Club, la Jeunesse Sportive de Makouké, Bouenguidi Sport , Missamba Football, Onze Etoiles, AS Com et Okano FC.