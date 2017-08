Football/Mondial 2018 : Les Panthères affutent leurs griffes…

Pour la rencontre aller du dernier tour des éliminatoires du Mondial Russie 2018 qui oppose le Gabon à la Côte d’Ivoire samedi 2 septembre prochain, les Panthères convoquées ont presque toutes répondu présentes à l’appel du coach José Antonio Camacho. Les joueurs ont d’ailleurs démarré leur préparation au stade annexe d’Angondjé.Conscients de l’enjeu de la rencontre, les joueurs sélectionnés par Camacho semblent dominer les tensions au sein de l’équipe nationale.

Depuis mardi dernier, les sourires amicaux et salutations conviviales sont légions. Mario Lemina, Perrin Obambou, Johan Obiang, Stevy Nzambé, Denis Bouanga, Bruno Ecuele Manga, Samson Mbingui, Kanga Guelor, bref les joueurs sont optimistes et comptent remporter le match contre la Côte d’Ivoire. Partagés entre jeux réduits, schéma tactiques et autres, les entrainements des Panthères qui se font en matinée et en après midi annoncent déjà les couleurs.