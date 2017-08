Si les coachs des Panthères et Eléphants ont dévoilé leur liste pour leur double confrontation comptant pour les qualifications du Mondial Russie 2018, les 2 et 5 septembre prochain, le lieu de la rencontre toutefois est sujet à polémique. Initialement prévue à Libreville, au stade de l’Amitié Sino-gabonaise d’Angondjé par la Fifa, la rencontre à la surprise générale se tiendra maintenant à Franceville. De quoi provoquer l’ire des dirigeants de l’équipe ivoirienne qui disent n’avoir pas été avertis à temps.

Tout comme les dirigeants ivoiriens, plusieurs journalistes des médias locaux accrédités pour la rencontre à Libreville ont peu apprécié ce changement de dernière minute. Selon certaines indiscrétions, cette délocalisation aurait un rapport avec l’actuel climat très tendu à Libreville. Une mesure préventive donc contre toute manifestation populaire découlant de la crise post-électorale.

Pour l’heure, les responsables des deux fédérations de football et d’autres autorités sportives sont, à en croire des sources concordantes, en pleine négociation pour trouver un compromis. Très décisive pour la qualification au Mondial Russie 2018, la rencontre Gabon-Côte d’Ivoire s’annonce déjà très disputée et très chaude, et ce, même en dehors des stades où la guerre des nerfs a commencé.