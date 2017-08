C’est sans Pierre Emerick Aubamyang, l’attaquant vedette du Borussia Dortmund et l’ancien Bordelais André Biyogo Poko ayant snobé la sélection nationale que le Gabon affrontera la Côte d’Ivoire dans le cadre de la double confrontation comptant pour les éliminatoires du Mondial Russie 2018, les 2 et 5 septembre prochain respectivement à Franceville et Bouaké.

En prélude au match qui l’opposera à la Côte d’Ivoire le 02 septembre à Franceville dans le Haut-Ogooué et le 05 septembre prochain à Bouaké, le sélectionneur national, l’Espagnol José Antonio Camacho a rendu public, samedi 26 août dernier, au cours d’une rencontre avec la presse la liste des joueurs qui prendront part à ce match. On note l’absence du capitaine Aubameyang et André Biyogo qui contestent la sélection nationale depuis un bon bout de temps.

La liste des 23 Panthères :

Gardiens :

Yves Stéphane Bitseki,

Donald Nze,

Laurient Kantsounga.

Défenseurs :

Bruno Ecuele Manga,

Lloyd Palun,

Johann Obiang,

Aaron Christopher Appindangoye,

Franck Perrin Obambou,

Junior Randal Oto’oZue,

Henri Junior Ndong,

Stevy Guevane Nzambe.

Milieux :

Didier Ibrahim Ndong,

Abdoulaye Tandjigora,

Samson Mbingui,

Kanga Guelor Kaku,

Mario Lemina,

Denis Athanase Bouanga,

Yoann Claude Wachter,

Junior Assoumou Akoue,

Louis Ameka Autchanga.

Attaquants :

Malick Evouna,

Axel Meye Me Ndong,

Aaron Salem Boupendza.

On note cependant la présence de trois gardiens de buts évoluant dans le championnat national de première division gabonaise et bl’absence du véteran, Didier Ovono dont le retour en équipe nationale a été pourtant annoncé. A en croire la presse locale et certains supporters des Panthères, le refus d’Aubameyang de défendre les couleurs nationales dénote son manque de patriotisme.