Football/Mercato : Sidney Obissa signe à Ajaccio

En provenance du club de Bourg-Péronnas, le jeune défenseur gabonais, âgé de 19 ans, Sidney Obissa a paraphé un contrat d’une durée d’un an avec l’Athletic Club Ajaccien, plus connu sous le nom d’Ajaccio. Convoqué dernièrement en sélection nationale U23 du Gabon par le coach Rigobert Nzamba, le franco-gabonais Sydney Obissa, qui était sur les tablettes de plusieurs autres équipes, a semble-t-il choisi Ajaccio pour le projet qui lui a été proposé. « Nouvelle étape dans ma carrière, me voici à présent joueur de l’AC Ajaccio. Le plus dur reste à faire. Merci à tous mes coachs et coéquipiers, à ma famille et à tous ceux qui me soutiennent avec une mention spéciale pour les équipes de GM Sports Management » a-t-il déclaré.

Par ailleurs selon le club, le contrat du jeune international gabonais lui permettra dans un premier temps d’évoluer sous les couleurs de l’équipe réserve d’Ajaccio avant d’intégrer le groupe professionnel. Défenseur très teigneux et intelligent tactiquement, Sydney Obissa devra désormais convaincre son nouvel entraineur, Patrick Leonetti et les autres dirigeants du club, et s’imposer dans la réserve d’Ajaccio dont le centre de formation est géré par Dominique Bijotat.