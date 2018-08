Après sa brève signature de six mois avec Paris FC en deuxième division française, l’international gabonais Axel Meye Me Ndong vient de s’engager pour une durée d’un an avec l’équipe de QadsiaSporting Club Kullar en première division du Koweït .

Ancien club de l’ex international portugais Sergio Conceçâo, la formation de QadsiaSporting Club Kullar vient d’enrôler Axel Meye Me Ndong, ancien attaquant de l’Union Sportive de Bitam et d’Akanda, libéré dernièrement par Paris FC , club de L2 française. Ainsi, Axel Meye Me Ndong qui avait fait bonne impression lors de son passage en Turquie où il a évolué sous les couleurs des formations de Eskişehirspor et Manisaspor a jeté son dévolu sur le club koweïtien, basé au sein de la capitale à Koweït City.

Agé à peine de 23 ans, Axel Meye Me Ndong qui s’était parfaitement illustré en offrant la victoire aux Panthères du Gabon contre la Côte d’Ivoire, lors des éliminatoires pour le Mondial Russie 2018 compte apporter sa puissance à la pointe de l’attaque de son nouveau club. Très enthousiaste, Axel Meye Me Ndong a pris des photos au Wellborn Luxury Hotel avec des fans présents lors des séances d’entraînement. Cependant, considérant la valeur et les qualités techniques et physiques du joueur, nombreux sont d’avis qu’il aurait eu plus à gagner en restant en Europe, même dans un club de 3e division.