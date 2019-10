Sous la direction du coach Halilhodzic le milieu de terrain, Selim Amallah a pris part à la séance d’entrainement consacrée aux derniers réglages tactiques, hier dimanche, au terrain annexe du Grand stade de Tanger en perspective à la rencontre amicale contre le Gabon mardi 15 octobre 2019.

Convoqué par Vahid Halihodzic, le joueur de Standard de Liège n’avait pas pu honorer sa première sélection face à la Libye à cause d’une blessure. Le coéquipier de Mehdi Carcela semble aller beaucoup mieux et a rejoint les Lions de l’Atlas à Tanger pour apporter un plus à son équipe qui sera face à une bonne équipe gabonaise en confiance après sa victoire (1-0) devant le Burkina Faso le 10 octobre dernier .