En désaccord avec la Fédération gabonaise de Football (FEGAFOOT) suite à sa sortie non justifiée du regroupement à Lambaréné, le prodige du milieu de terrain de l’As Mangasport qui a rejoint la tanière après s’être excusé a inscrit marqué l’unique but du match amical retour des Panthères U20 contre le Bénin (1-0) samedi à Cotonou.

En route pour le Burkina où elles affronteront les Etalons du Burkina Faso U20, en match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Niger 2019, les Panthères qui affutent leur griffes ont battu le Bénin sur la marque de (1-0 ) en match amical retour à Cotonou, et ce, grâce à Alain Miyogho en conflit avec la FEGAFOOT à la suite de ses tests au Paris Saint Germain . Absent lors du match remporté aux forceps par ses coéquipiers (3-2) après avoir été menés (2-0) jusqu’à la pause lors de la manche aller à Libreville, Alain Miyogho a présenté ses excuses aux supporters et à la FEGAFOOT avant d’avoir l’autorisation de réintégrer la tanière.

Considéré comme le maitre à jeu de l’équipe gabonaise, Alain Miyogho a justifié tout le bien qu’on dit de lui avant de marquer ce but libérateur lors de cette rencontre serrée face aux Ecureuils animés par un esprit revanchard à domicile. Une victoire et un but qui vient stabiliser la formation gabonaise à quelques jours du match qualificatif pour la CAN U20 Niger 2019 contre le Burkina à Ouagadougou le 14 juillet 2018.