Football/Match amical : Les incohérences de Camacho !

Ils étaient nombreux à souhaiter voir en sélection nationale des joueurs retenus sur la base de leurs performances en clubs, pour participer au match amical contre la Guinée, le 25 mars prochain. Toutefois, la convocation de joueurs pour certains de retour de blessure, en manque de temps de jeu ou sociétaires de clubs européens de rang inférieur et pour la plupart inconnus au bataillon. On en veut pour preuve la présence des joueurs comme Ndong Ngaleu, (resté longtemps sans club et privé de compétition avant de poser ses valises au FK Suduva Marijampoke (D2) en Lituanie), du milieu Alexander Ndoumbou (privé de temps de jeu au FCV Dender en D3 Belge), Randal Oto Zue, (blessé depuis le début de saison dans son club de Westerlo en D1 Belge) ou de Loïc Cédric Mbang Ondo du KF FJARDABYGGD en 3e division islandaise.

Autre incohérence de cette liste, la convocation de Louis Autchanga qui n’a jamais véritablement fait ses preuves en catégorie inférieure des Panthères et remplaçant au CF Mounana. Idem pour Johan Diderot Lengoualama, cloué au banc de touche du Raja de Casablanca depuis le début de saison. Bon point tout de même, la présence de Donal Nze, meilleur gardien du National Foot avec Pélican, Junior Assoumou, ancien joueur de Niort en France et Gaétan Missi Mezu. Soulignons par ailleurs que José Anonio Camacho a refusé de se soumettre à la traditionnelle conférence de presse pour expliquer ses choix.

Gardiens :

Didier Ovono Ebang, Yves Stéphane Bitseki Moto, Donald Nze

Défenseurs :

Lloyd Palun, Aaron Christopher Apidangoye Ondele, Yoann Wachter, Henri Junior Ndong, Johan Serge Obiang, Loïc Cédric Mbang Ondo, Junior Randal Oto’o Nzue

Milieux :

Didier Ibrahim Ndong, Franck Lyck Engongah, Alexander Ndoumbou, Ulyss Daryl Obame Ndong, Serge Junior Bertil Martinson Ngouali, Samson Mbingui, Junior Assoumou Akue, Loïc Ameka Autchanga

Attaquants :

Pierre Emerick Aubameyang, Denis Athanase Bouanga, Johan Diderot Lengoualama Bokamba, Axel Meye Me Ndong, Gaëtan Miche Missi Mezu

Liste d’attente :

Malick Evouna, Romuald Ntsitsigui Ewouta, Romarick Fred Rogombe