Football : Malick Evouna rejoint le championnat turc !

L’international Malick Evouna qui a quitté la saison dernière Al Ahly d’Egypte pour le club chinois de Tiajian Taida avec en prime un salaire mensuel de 85 millions de francs Cfa vient de parapher un contrat de deux ans avec Konyaspor la D1 Turc. Sans club depuis plusieurs mois à la suite d’une rupture de contrat à l’amiable avec le club chinois de Tiajian Taida qui l’avait acheté à 8 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs Cfa, Malick Evouna a désormais trouvé preneur.

Diminué par une blessure qui l’a éloigné des terrains, et ce, depuis plusieurs mois Malick Evouna a jeté son dévolu sur ce modeste club Turc dans lequel il espère obtenir un meilleur temps de jeu afin de retrouver tous ses moyens techniques, physique et son sens du but qui on se souvient a contribuer à l’obtention du titre de champion au WAC de Casablanca. Bon à savoir, ce dernier a été sacré meilleur buteur du championnat marocain avec 27 réalisations en 2014-2015 .

Sacré également champion d’Egypte avec Al Ahly avec 12 buts à son compteur, l’ancien sociétaire du CF Mounana, à en croire les dirigeants de son nouveau club constitue un atout majeur pour jouer le haut du tableau cette saison.