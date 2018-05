Arsenal a laminé Burnley (5-0) dimanche 06 mai lors du dernier match d’Arsène Wenger, son entraîneur, à l’Emirates. Auteur d’un doublé qui porte ainsi son compteur de buts à 8 depuis son arrivée en Premier League, Pierre Emerick Aubameyang permet par la même occasion aux Gunners d’assurer leur qualification en Europa League la saison prochaine.

Avec ce doublé, Aubameyang, (Ndlr : déjà auteur de 13 buts en 16 matchs de Bundesliga avec le Borussia Dortmund lors de la première moitié de saison), compte désormais 21 buts et passe sa troisième saison d’affilée avec plus de 20 buts dans le Top 5 des meilleurs buteurs européens. Arsenal qui se déplace demian mercredi à Leicester dans le cadre du match en retard de la 31e journée de la Premier League et dimanche prochain à Hudderfield peut déjà compter sur la Panthère pour terminer en beauté sa saison.