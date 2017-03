On a frôlé le pire samedi dernier pendant le match opposant le Wydad Athletic Club de Casablanca au CF Mounana. Et pour cause, les supporteurs du WAC ont envahi l’aire de jeu juste après le but inscrit par Sinayoko Hamidou à la suite d’une action litigeuse. Pire, l’un d’entre eux a agressé le 4ème arbitre qui s’en est tiré avec une blessure à la tête. N’eut été l’intervention rapide de quelques agents des forces de l’ordre qui ont prêté main forte à la société de sécurité, prestataire du National Foot, et la lucidité in extremis de quelques Ultras (Ndlr : appellation des supporteurs du WAC), on parlerait certainement d’autre chose.

Les leçons à tirer ?

Cet incident a pu révéler aux yeux du monde les limites sécuritaires, durant les matchs. Il est impérieux que la Fédération gabonaise de Football (Fégafoot), tire les leçons et renforce le dispositif sécuritaire déployé durant les matchs.

A en croire certains observateurs, la Fégafoot doit à l’avenir recourir aux services des agents de forces de l’ordre. Objectif : prévoir, voire éviter ce genre de débordement surtout en matchs de Ligue des champions africaine durant lesquels la passion prend souvent le dessus sur la raison. Pourtant clairement identifiés, les éléments ayant causé le désordre sont restés dans les tribunes sans être inquiétés, narguant même les quelques supporters gabonais et les forces de sécurité. « Ce genre de choses n’aurait pas pu arriver au Maroc, si cela avait été des Gabonais qui s’étaient comportés de la sorte à Rabat, beaucoup auraient été arrêtés, frappés par les agents de sécurité », a déclaré Davis, ancien étudiant gabonais au royaume chérifien ayant assisté aux troubles causés par les supporters du Wydad.