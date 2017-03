Vainqueur, au tour précèdent du club Burundais Vital’O (2-0 et 1-0 aller et retour), le CF Mounana présent à Rabat depuis mercredi dernier compte au moins engranger un point face au WAC de Casablanca ce week-end en match aller qualificatif pour la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Malgré le palmarès du WAC de Casablanca, Mounana croit en la victoire au Complexe Moulay Abdelllah Stadium de Rabat lors du match qui sera officié par un trio arbitral mauritanien (dirigé par Ali LEMGHAIFRY, ElHassane DIA et de Hamedine DIBA comme assistants).

Pour le club marocain la rencontre s’annonce difficile face au leader du National Foot, jusque-là invaincu. « On n’a pas effectué de préparation spéciale, mais cette rencontre est capitale pour nous comme d’ailleurs tous les autres matchs que nous disputons en championnat. On doit se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des champions, c’est pourquoi ce match aller revêt une importance capitale parce qu’on évolue à domicile. La priorité est de gagner déjà ce match et si on peut gagner avec un écart important, ça sera encore mieux pour appréhender le match retour dans de bonnes conditions », a indiqué le coach Houcine Amouta

Côté gabonais, pour gagner ce match les Mounanais, entrainés par Kevin Ibinga et boostés par la présence de leur président Hervé Patrick Opiangah, misent sur la force mentale et la discipline tactique pour neutraliser les locaux.