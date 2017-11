Sanctionné le weekend end dernier par son club Pierre Emerick Aubameyang a retrouvé sa place de titulaire avec en prime un but inscrit avant-hier, mardi 21 novembre courant face à Tottenham en Ligue des champions. Un but du gabonais qui malheureusement n’a pas pu empêcher l’élimination des Jaunes et Noirs de la compétition avec la défaite au final (2-1).