L’attaquant gabonais du Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang s’est offert un doublé devant son club de rêve, le Real Madrid, hier. Une belle prestation de ce dernier en dépit de la victoire du Real de Madrid (3-2). Mené deux à zéro après 12 minutes de jeu sur la pelouse du Real Madrid, Dortmund a réagi à la 43e et à la 49e minute en inscrivant deux buts, tous deux signés Aubameyang.

A la réception d’un centre de Marcel Schmelzer, l’international gabonais a placé une tête plongeante imparable pour Keylor Navas pour la réduction du score. Pour sa deuxième réalisation, le Capitaine des Panthères du Gabon a égalisé sur un ballon piqué, après un premier arrêt du gardien du Real.

Pour sa part le Real Madrid, a ouvert la marque par Borja Mayoral (8e) avant que Cristiano Ronaldo et Lucas Vasquez corsent l’addition (12e et 81e). Eliminé de la course en Ligue des champions, Dortmund qui a enregistré son huitième match toute compétition confondue sans victoire est directement déversé en Europa Ligue. Pierre Emerick Aubameyang a toujours marqué face au Real Madrid. Une performance qui pourrait le rapprocher de plus en plus du club de Zinedine Zidane en panne de véritable buteur.