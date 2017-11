Selon le directeur sportif du club Allemand Michael Zorc, l’attaquant des Panthères du Gabon Pierre Emerick Aubameyang a bien été convoqué pour jouer le match de Ligue des champions qui opposera Dortmund à Tottenham ce mardi, après avoir purgé un match de suspension pour des raisons disciplinaires.

Le Borussia qui ne compte qu’une seule victoire en huit matchs, n’a pas droit à l’erreur s’il veut disputer les 8es de finale de la Ligue des champions. C’est pourquoi, les Jaunes et Noirs veulent engranger une victoire à domicile face aux « Spurs de Tottenham ». En cas de défaite, le moral des joueurs sera encore plus touché, surtout que l’équipe est en chute libre depuis un bon bout de temps, et ce, même en championnat où elle occupe actuellement la 5e place.

Pour rappel, Pierre Emerick Aubameyang a été privé du match perdu contre Stuttgart (2-1) à cause de son retard à l’entrainement et pour avoir tourner une vidéo promotionnelle sans autorisation de ses dirigeants.