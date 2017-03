Le premier round de la confrontation opposant le WAC de Casablanca du Maroc au CF Mounana du Gabon en 8èmes de finale de la Ligue des champions africaine a tourné à l’avantage du premier cité sur le score d’un but à zéro samedi 11 mars courant à Rabat, au Maroc. Malgré la volonté du CF Mounana de faire un bon résultat, le match n’a pas été facile pour l’équipe gabonaise réduite à 10 contre 11 après l’expulsion d’un de ses joueurs.

Avec un très bon Stéphane Bitseki Moto au goal et une solidarité dans tous les compartiments, le club gabonais leader du National Foot a tenu tête à la prestigieuse équipe marocaine du Wydad de Casablanca jusqu’à la pause (0-0). Dépourvu d’actions de but, le CF Mounana n’a pas inquiété le dernier rempart marocain, qui s’est contenté de quelques tirs de Cédric Ondo Biyoghe et Louis Autchanga, auteur d’une frappe à ras de sol repoussé hors du cadre. La seule réalisation du WAC a été inscrite par l’excellent William Jebor, à sept minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre (83e).

Conscients de l’enjeu du match retour, après leur défaite (1-0) à Rabat, les dirigeants du CF Mounana comptent tout donner pour se qualifier à domicile en match retour prévu pour le 18 mars prochain, au stade Augustin Monedan de Sibang à Libreville.