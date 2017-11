Football/Ligue de l’Estuaire : Entrée réussie pour la JS Awassi !

Organisé par un bureau qualifié d’illégitime par de nombreuses personnes, plus d’un an après sa suspension par l’ancien Ministre des Sports, Dr Nicole Asselé pour non respect des textes lors de l’élection remporté par Serge Ahmed Mombo, le championnat de la Ligue de l’Estuaire de Football édition 2017 a démarré hier, vendredi 17 novembre courant avec une victoire à l’arrachée de la Jeunesse Sportive Awassi (JS Awassi ) contre ACL (2-1), au stade de Nzeng-Ayong.