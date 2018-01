Ancien club de feu Régis Manon ou Denis Bouanga qui avait fait des étincelles avec 12 buts et six passes décisives, le FC Tours vient une fois de plus de s’attacher les services d’un international gabonais, Samson Mbingui, en provenance du Raja de Casablanca au Maroc.

Après Rémy Descamps, Mory Koné, Jonathan Mexique et Mohamed Larbi, Samson Mbingui âgé de 25 ans rejoint à son tour le club d’Indre-et-Loire avec pour mission le maintien en Ligue 2. Formé à l’AS Mangasport de Moanda, Samson Mbingui a bien avant le Raja de Casablanca aussi joué en Algérie, au MC Alger, au MC El Eulma et au NA Hussein Dey.