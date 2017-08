Football/Ligue 2 : Denis Bouanga marque à nouveau avec Lorient

A quelques jours de la confrontation aller et retour entre le Gabon et la Côte d’Ivoire comptant pour les éliminatoires du prochain Mondial, le jeune milieu de terrain des Panthères, Denis Bouanga, n’arrête pas de s’illustrer avec son club de Lorient en L2 française. Après un premier but face à Châteauroux lundi dernier, Denis Bouanga a récidivé vendredi contre Clermont (2-0).