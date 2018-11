Football/ Ligue 1 : Premier doublé de Denis Bouanga

Denis Bouanga a fait vivre l’enfer à Dijon. Une prestation de grande qualité qui lui a valu d’être l’homme du match, avec à la clé un doublé. Le premier de sa carrière en ligue 1 française. En-Effet, des la 5e minute l’attaquant gabonais a joyeusement négocié une grossière erreur du gardien dijonnais et a ouvert le score. Apres le deuxième but de Savanier, Denis Bouanga a remis ça a la 65e minute d’une frappe rasée, après avoir profité de l’erreur défensive de Dijon. Le festival offensif nîmois a atteint son comble à la 87é minute durant laquelle Brainçon a inscrit le but quatrième but.Denis Bouanga a eu le don de convaincre tout le monde au point que le journal sportif l’équipe lui a consacré la meilleur note du match, 8 /10.

Cette prestation est une bonne nouvelle pour le Gabon qui le 17 novembre croise à la maison le Mali pour l’acte 5 des qualifications de la Can , en Juin prochain au Cameroun. Les deux équipes, (Ndlr : le Mali en tête avec 8 points et le Gabon dauphin, soit 7 points ) vont à cette occasion se disputer la suprématie de cette poule C. Denis Bouanga un des éléments clé du nouveau coach Daniel Cousin sera sauf extraordinaire dans la liste que le sélectionneur des Panthères va dévoiler le 10 novembre prochain en matinée. Le Mali est inscrit en lettre d’or dans la carrière de Denis Bouanga d’autant que c’est face aux aigles du Mali qu’il a inscrit son premier but en équipe nationale. C’était le 10 juin 2017 au stade du 26 mars à Bamako. Ce jour, le Mali débutait par une victoire 2-1 face au Gabon les qualifications pour la Can de l’année prochaine en terre camerounaise.