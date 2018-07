Très protégé par les dirigeants de Lorient qui avaient fait de lui leur attaquant phare la saison dernière, l’international gabonais Denis Bouanga est sur le point de signer à Nîmes, (Ndlr : néo promu en L1 française). Selon la presse française le FC Lorient et ses dirigeants sont parvenus a obtenir une proposition de 5 millions d’euros, plus de 3 250 000 000 Fcfa de Nîmes pour le transfert de Denis Bouanga

La doublure de Pierre Emerick Aubameyang en sélection nationale, Denis Bouanga, auteur d’une très belle CAN en 2017 au Gabon, devrait faire parler sa vitesse et son sens de but cette saison en Ligue 1 Française sous les couleurs de Nîmes. En effet après une première proposition d’un montant de 2 millions d’euros, les dirigeants de Nîmes qui ont vu d’autres clubs se bousculer pour s’offrir les services de l’attaquant gabonais ont du revoir leur proposition à la hausse.

Selon plusieurs sources concordantes, c’est donc un deal de 5 millions d’euros qui motive Lorient FC à libérer son joueur en passe de signer un contrat d’une durée de quatre ans.