Football : Les pensionnaires de Nyangou Académie club évalués à Owendo !

C’est au moins 163 enfants âgés entre 5 à 19 ans du Centre Nyangou Académie Club qui ont pris part aux séances d’évaluations des capacités, acquises depuis plus de trois mois , animées par les techniciens tel que l’ancien international gabonais Guy Nzeng, les anciens coachs des Panthères A et espoirs , Raphaël Nzamba Nzamba et Rigobert Nzamba ,président dudit centre.En présence de plusieurs parents qui ont effectué le déplacement d’Owendo, les enfants âgés de 5 et 6 ans, issus des cellules de Ntoum et Angondjé zone ENTRACO ont ouvert les hostilités avec des matchs supervisés par les formateurs et les techniciens du centre.

C’est à la suite des plus petits que ceux des 12/14 ans des cellules de Nzeng-Ayong Fromager, Owendo 2, Bikelé et Owendo 1 se sont affrontés à leur tour devant le public. « C’est la suite des évaluations internes prévues pour tous ce mois de mai et qui seront suivis par une phases évaluations externes. Nous sommes satisfait du rendu. Car il faut aussi savoir qu’il n’y a pas que les enfants que nous évaluons. Au travers eux nous évaluons aussi leurs éducateurs. Tout le programme d’évaluations et les modules sont entièrement conçus par le directeur sportif du centre le coach Raphael Nzamba Nzamba », a déclaré Rigobert Nzamba

Les enfants de l’intérieur du pays membres de Nyangou Académie Club installé dans l’Ogooué Ivindo, le Woleu Ntem, la Ngounié et la Nyanga seront évalués à partir de la semaine prochaine. En fin d’année, une sélection globale sera constituée et prendra part à des matchs d’évaluations externes contres les jeunes de Missile FC, Mounana, 105 et bien d’autres avant de les amener pour un camp de vacances d’une durée d’un mois. Dans l’Estuaire, la prochaine étape est prévue pour le samedi prochain dans la ville de Ntoum.