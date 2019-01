Football : Les encadreurs de l’Académie Club Nyangou à l’école du savoir !

Basé sur la théorie et la pratique, un séminaire de formation a été organisé en faveur des encadreurs de l’Académie Club Nyangou durant toute la journée du samedi 12 janvier dans les locaux du lycée technique de Libreville. Après celui organisé dernièrement au PK9 de Libreville, le 2e séminaire de formation des encadreurs de Nyangou Académie Club (NAC) a été rehaussé par la remise d’un important lot de matériel d’entrainement composé entre autre de 2O ballons, une dizaine de cerceaux des plots etc . La séance de travail a porté sur les lois du jeu, animé par l’instructeur National et CAF en matière d’arbitrage Youssouf Mbera, les premiers soins à effectuer en cas de blessure chez un jeune animé par Urbain Ibouanga, responsable des médecins de l’équipe nationale, le coaching chez les jeunes animé par le coach des U23 et président du NAC, Rigobert Nzamba et le coaching de manière général animé par l’ancien coach des Panthères U17, Pierre Mfoumbi .

« Franchement ce genre de programme ne peuvent que nous faire du bien. Avec ce qu’on a appris, on sort du noir. Il y a des choses qu’on croyait connaître, mais on a vraiment beaucoup appris. C’est ce genre de programme qu’on doit pérenniser », a déclaré Clovis Mounguengui, encadreur de la cellule de Bel-Air. Pour Mackaya Mombo Cyr, encadreur de la cellule de Ntoum, le séminaire a permis entre autre de connaitre plusieurs astuces visant à obtenir pour avoir la confiance des enfants. « Pour ma part j’ai fait un exposé sur les lois du jeu avec une instance sur la loi 3, traitant du nombre de joueurs sur le terrain » , s’est exprimé Youssouf Mbera. Saluant le geste de la Fegafoot de Pierre Alain Mounguengui qui a offert le matériel d’entrainement, Rigobert Nzamba a déclaré clos les travaux, avant de se diriger du côté du quartier dit Fromager où il a été invité a regarder de près des jeunes joueurs âgés entre 5 et 15 ans, souhaitant intégrer l’Académie Club Nyangou qui compte actuellement 12 cellules avec près de 300 enfants.