Football : Les élections des Ligue de l’Estuaire et du Woleu Ntem annulées !

Une note d’annulation des élections des Ligues provinciales du Woleu Ntem et de l’Estuaire où le championnat D3 est déjà a sa deuxième journée, sous la présidence de Serge Ahmed Mombo, vient d’être rendue publique.

L’élection de Serge Ahmed Mombo à la tête de la présidence de la Ligue de l’Estuaire de Football par la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), malgré les nombreuses contestations, vient d’être invalidée. En atteste le récent courrier émanant du Secrétariat général du Ministère des Sports. Même cas de figure pour la Ligue du Woleu Ntem. Une décision prise sur la base des dispositions du décret 0255 qui stipule que « le Ministère des Sports est le garant et le dépositaire de la pratique du sport au Gabon ; à ce titre, il assume la police de toute action concourant à sa mise en œuvre. Il est le gardien de la gouvernance des institutions sportives, seul gage de démocratie au sein des associations, et partant de la sérénité seul facteur de performances ».

L’élection organisée à Cocobeach de la Ligue de l’Estuaire est entachée de plusieurs irrégularités entre autres le mandat du bureau directeur de ladite Ligue qui n’était pas arrivée à son terme normal (Cf. article 44 des statuts), la convocation des membres faite en violation des conditions édictées par les statuts ,la non association du ministère dans l’examen des dossiers de candidatures, pour ne citer que cela sont autant de raisons pour lesquelles l’élection a été annulée. « Fort de ce qui précède, je confirme que le département des sports ne reconnaît pas cette élection, et recommande la tenue d’un autre scrutin, obéissant à la réglementation et aux procédures en vigueur. Cette recommandation sur le respect du règlement vaut l’ensemble des élections des autres ligues provinciales », a fait savoir le secrétaire général Charles Mve Ellah