Football : Le Mali remporte la 12e édition de la CAN U17

Après l’édition 2015 au Niger, les Aiglonnets du Mali ont remporté dimanche 28 mai la CAN U17 Gabon 2017 en disposant en finale du Ghana sur un score étriqué d’un but à zéro (1-0) au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé.

Tombeur du Ghana (1-0) en finale de la 12e édition de la CAN U17 organisée au Gabon, depuis le 14 mai courant, les cadets Maliens ont remporté au stade d’Angondjé pour la deuxième fois consécutive le titre de champion d’Afrique de cette compétition après celui du Niger en 2015.

Très attendue, la finale de la CAN U17 opposant le Mali au Ghana a tenu toutes ses promesses en intensité dans le jeu, dans l’engagement physique et technique. Aidé par son public composé par sa forte communauté présente au Gabon, le Mali a d’entrée bien maîtrisé son adversaire pour marquer l’unique but de la rencontre grâce à Mamadou Samake (22e ,1-0) bénéficiaire d’une balle mal repoussée sur l’un des deux penaltys vendangés par son équipe.

Très bon défensivement, en deuxième période avec le gardien Youssouf Koita, le colosse Abdoulaye Diaby et son binôme Fodé Konate qui ont bien isolé le capitaine ghanéen Eric Ayiah et mieux organisée en milieu de terrain avec Salam et DjeMoussa, la sélection malienne a conservé son acquis jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à sa victoire (1-0), le Mali remporte ainsi la CAN Total Gabon U17 édition 2017 et représentera l’Afrique à la prochaine Coupe du Monde de sa catégorie avec le finaliste malheureux et les deux autres demi-finalistes notamment la Guinée et le Niger battu (3-1) par le premier cité pour le compte de la petite finale.

Le titre de meilleur buteur de la compétition revient au Guinéen Djibril Fandjé Touré avec 6 réalisations grâce à son doublé face au Niger.