Le solide défenseur grec Sokratis Papastathopoulos, ancien joueur de Dortmund en Bundesliga et actuel sociétaire d’Arsenal en Premier League anglaise a révélé son attachement a l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang et le rôle qu’il a joué dans son transfert.

Selon Sokratis, son amitié avec Pierre Emerick Aubameyang a débuté en 2013 lorsqu’ils avaient signé tous deux au Borussia Dortmund. La maitrise de la langue italienne de deux hommes leur a permis de se rapprocher. « Nous sommes devenus amis très vite, parce que nous sommes allés au club ensemble et bien sûr il parlait aussi italien, ce que je parle très bien. La première année, parce qu’aucun d’entre nous ne parlait allemand, il était plus facile pour moi et lui de parler en italien », a déclaré Sokratis

Dévoilant son admiration pour le capitaine des Panthères, Sokratis n’a pas manqué d’évoquer la passion d’Aubameyang pour les gros bolides. « Quand je suis arrivé sur une Fiat 500 [sur le terrain d’entraînement de Dortmund], j’ai vu Auba avec une Ferrari ou une Porsche, c’est normal pour un joueur qui aime les voitures spéciales, comme Auba, c’est spécial qu’il possède ces voitures », a-t-il dit